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Экс-тренер «Спартака» хочет подписать украинца, ЦСКА нацелился на бразильского нападающего. Трансферы и слухи дня

Экс-тренер «Спартака» хочет подписать украинца, ЦСКА нацелился на бразильского нападающего. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииВингер «Спартака» Солари входит в сферу интересов «Олимпиакоса»Денис Тырин, Sport24«Олимпиакос» ведет поиски высококлассного вингера и обратил внимание на игрока «Спартака» Пабло Солари.

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