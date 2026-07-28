Экс-тренер «Спартака» хочет подписать украинца, ЦСКА нацелился на бразильского нападающего. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииВингер «Спартака» Солари входит в сферу интересов «Олимпиакоса»Денис Тырин, Sport24«Олимпиакос» ведет поиски высококлассного вингера и обратил внимание на игрока «Спартака» Пабло Солари.
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