11 марта 1985 года Михаил Сергеевич Горбачёв был избран Генеральным секретарём ЦК КПСС. В этот день у СССР появился новый - последний в советской истории - генеральный секретарь.
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11 марта 1985 года Михаил Сергеевич Горбачёв был избран Генеральным секретарём ЦК КПСС. В этот день у СССР появился новый - последний в советской истории - генеральный секретарь.
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