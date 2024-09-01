158 украинских БПЛА над 15 регионами РФ, в том числе Москвой, за ночь перехватили и уничтожили средства ПВО, сообщили в МО РФ.
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158 украинских БПЛА над 15 регионами РФ, в том числе Москвой, за ночь перехватили и уничтожили средства ПВО, сообщили в МО РФ.