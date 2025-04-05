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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Представитель Дзюбы о пересчете статистики Спортсом’’ и «СЭ»: «Туда не вошли неоспоримые пасы. А у Лоськова все засчитано правильно? Не сомневаюсь, что Артем побьет рекорд по всевозможным версиям»

В феврале портал Transfermarkt опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова – 266 (120+146).

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