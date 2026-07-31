Нотно-становая тяга. Пианистка Епихина может поднять на руки троих мужчин

Анна Соколова Виктории Епихиной нравится демонстрировать свою силу и ставить рекорды. Личный архив У москвички Виктории Епихиной две ипостаси: в одной она в вечернем наряде концертирует, исполняя на фортепиано произведения классической музыки, а в другой под овации болельщиков выжимает тяжеленную штангу.