Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Нотно-становая тяга. Пианистка Епихина может поднять на руки троих мужчин

Нотно-становая тяга. Пианистка Епихина может поднять на руки троих мужчин

Анна Соколова Виктории Епихиной нравится демонстрировать свою силу и ставить рекорды. Личный архив У москвички Виктории Епихиной две ипостаси: в одной она в вечернем наряде концертирует, исполняя на фортепиано произведения классической музыки, а в другой под овации болельщиков выжимает тяжеленную штангу.

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