США воюют с Россией в нарушение норм Конституции

﻿﻿Может ли президент вести любую войну, какую захочет? Может ли Конгресс финансировать любую войну, которую он выберет? Существуют ли какие-либо конституционные или юридические требования, которые необходимо выполнить перед войной? Могут ли Соединенные Штаты законно атаковать союзников? Дебаты по поводу участия США в конфликте на Украине должны вращаться вокруг этих вопросов.