Нигматуллин о Пиняеве и Глушенкове в «Локо»: «Весь состав «Крыльев» и «Чертаново» может туда переехать в будущем»

Нигматуллин о Пиняеве и Глушенкове в «Локо»: «Весь состав «Крыльев» и «Чертаново» может туда переехать в будущем»

Руслан Нигматуллин оценил вероятные переходы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив». «Понятно, по какой причине игроки «Крыльев Советов» могут оказаться в «Локомотиве».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх