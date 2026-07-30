Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

26 подписчиков

Обзор матчей четвертого дня турнира Шанхай Мастерс 2026

Обзор матчей четвертого дня турнира Шанхай Мастерс 2026

Джадд Трамп, У Ицзэ, Кайрен Уилсон и Чжао Синьтун вышли в 1/2 финала на турнире Shanghai Masters в Шанхае, сообщает WST У Ицзэ (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Действующий Чемпион мира У Ицзэ одержал напряженную победу со счетом 6-5 над Шоном Мерфи в повторении финала Чемпионата мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии