Спутник

236 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...
  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...
  • Петр Смирнов
    лицемерие, если плевать на историю, то тогда и плевать про что натворили немцы народам СССР! Или все, или ничего!Европейцы начали ...

Психолог назвала привычки, которые мешают разбогатеть

Психотерапевт Анна Стори рассказала о том, что мешает человеку разбогатеть и добиться успеха. По ее словам, у всех нас есть внутренний голос или, так называемый Внутренний Критик, который отговаривает от чего-либо нового и, возможно, перспективного.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх