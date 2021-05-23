Психолог назвала привычки, которые мешают разбогатеть

Психотерапевт Анна Стори рассказала о том, что мешает человеку разбогатеть и добиться успеха. По ее словам, у всех нас есть внутренний голос или, так называемый Внутренний Критик, который отговаривает от чего-либо нового и, возможно, перспективного.