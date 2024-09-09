Пианист-виртуоз Илья Папоян выступит в Петербурге с марафоном из музыки Баха и Прокофьева

Серия концертов From Prokofiev back to Bach стартует в Большом зале Филармонии Обладатель призов на международных конкурсах Илья Папоян выступит в рамках проекта Филармонического общества Санкт-Петербурга.
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