В Республике Башкортостан полицейские провели День правовой помощи детям

20 ноября — это не только Всемирный день ребёнка, но и День правовой помощи детям. В этот день сотрудники полиции совместно с представителями других заинтересованных структур и ведомств проводят с детьми мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности и формирование чувства защищённости.
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