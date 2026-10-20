МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Связисты и штурмовики 58-й гвардейской армии группировки "Днепр" отбили массированную атаку зажигательных дронов ВСУ на ретранслятор на запорожском направлении.
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