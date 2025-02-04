ВС РФ освободили северную часть Дачного в так называемом Константинопольском кармане Российская армия продолжает операцию по ликвидации так называемого Константинопольского кармана.
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ВС РФ освободили северную часть Дачного в так называемом Константинопольском кармане Российская армия продолжает операцию по ликвидации так называемого Константинопольского кармана.
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