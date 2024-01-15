Отечественная «Википедия» начинает свою работу

Российский аналог «Википедии» начинает функционировать для широкого круга пользователей. Как сообщает РИА Новости, разработкой отечественной платформы, которая могла бы заменить известную каждому «Википедию», начали заниматься в России еще в 2021 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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