Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 980 подписчиков

Русских туристов выгнали с пляжа в ОАЭ из-за несоблюдения дресс-кода

Русских туристов выгнали с пляжа в ОАЭ из-за несоблюдения дресс-кода

Нарушителей не только выпроводили с пляжа, но и подвергли штрафным санкциям.По информации TourDom.ru, несколько русских путешественников столкнулись с неприятностями на пляже в Шардже из-за несоблюдения требований к одежде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх