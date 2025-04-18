Русских туристов выгнали с пляжа в ОАЭ из-за несоблюдения дресс-кода

Нарушителей не только выпроводили с пляжа, но и подвергли штрафным санкциям.По информации TourDom.ru, несколько русских путешественников столкнулись с неприятностями на пляже в Шардже из-за несоблюдения требований к одежде.
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