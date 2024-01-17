Долги экс-участника «Уральских пельменей» повесили на екатеринбурженку

Жительница Екатеринбурга получила уведомление о том, что у нее есть задолженность в 65 тысяч рублей. При этом письмо было предназначено не ей, а бывшему участнику «Уральских пельменей» Сергею Нетиевскому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии