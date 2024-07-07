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Уколы для похудения снижают риск 10 типов рака

Уколы для похудения снижают риск 10 типов рака

Речь идёт о видах рака, характерных для пациентов с ожирением.Учёные обнаружили способ, потенциально снижающий риск развития различных видов рака.

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