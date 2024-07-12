Появились кадры момента смертельного ДТП двух трамваев в Златоусте

РЕН ТВ публикует видео момента смертельной аварии с участием двух трамваев в Златоусте. На представленных кадрах видно, что один из трамваев на большой скорости врезался в заднюю часть другого транспортного средства.
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