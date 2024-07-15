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Продюсер Олеся Сазыкина готовится начать судебную тяжбу с Игорем Матвиенко

Продюсер Олеся Сазыкина готовится начать судебную тяжбу с Игорем Матвиенко

Самая знаменитая фанатка «Иванушек», пиар-менеджер и продюсер Олеся Сазыкина потребовала от продюсерского центра Игоря Матвиенко незамедлительно прекратить «рекламировать, размещать в сети «Интернет», продвигать иным образом» свой видеоролик с некогда популярной группой «Корни» и возместить ущерб за его незаконное использование в размере 570 тыс.

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