Названа причина смерти двукратного лауреата "Оскара" Джина Хэкмена

Global Look Press/imago stock&people/ Опубликован официальный отчет о вскрытии актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы, которые были найдены мертвыми в своем доме в американском штате Нью-Мексико, сообщает канал Fox News.
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