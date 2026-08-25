В Киеве – скандал: На военный парад не просто вывели технику. Всё интереснее

Наземные роботизированные комплексы, которые Владимир Зеленский демонстрировал западным делегациям на параде в Киеве 24 августа, так и не попали на передовую, где их с нетерпением ждали украинские военные.
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