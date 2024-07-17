Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс

Так у него защитник ,наш Президент,поэтому он до сих пор даже не иноагент, поэтому желаю ему по приезду гадить дальше,чем видит,без остановки

Игорь Нартымов

Чуйбас ещё в начале 2000-х годов 2 или 3 раза ездил на заседание Бельдербергского клуба, где он отчитывался о своей деятельности по развалу России. Об этом знали очень многие. Информация об этом мелькала в новостях по ТВ. Почему же его тогда ещё не арестовали, а наоборот допустили на высшие должности главу РАО ЭС, затем Роснано????