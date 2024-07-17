☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ман
    Пока не РАССТРЕЛЯЕТЕ ПАРУ МИГРАНТОВ, так и будет!!!!! ХВАТИТ СОПЛЯМИ УТИРАТЬСЯ!!!Мигранты. Половая...
  • Игорь Нартымов
    Чуйбас ещё в начале 2000-х годов 2 или 3 раза ездил на заседание Бельдербергского клуба, где он отчитывался о своей д...Великий нанокомби...
  • Виктор Рубцов
    Диверсия.. это всем очевидно .. кроме Депутатов и МВД .. которые кормятся на преступных деньгах... Эх.. Где же наш Су...Мигранты. Половая...

Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс

Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс

Мойшей уважаемого Анатоль Борисыча, между прочим, назвал президент Путин. Типа, поменял великий реформатор своё российское имя на более звучное, перебазировавшись на землю обетованную.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Валерий Николаевич
Для чего-то держат этот Е-центр, профиль работы не меняют, Михалкову с критикой воздух перекрыли, Значит нужен этот гадюшник
Ответить
12 час.
наталья иваненко
Так у него защитник ,наш Президент,поэтому он до сих пор даже  не иноагент, поэтому желаю ему по приезду гадить дальше,чем видит,без остановки
Ответить
7 час.
Игорь Нартымов
Чуйбас ещё в начале 2000-х годов 2 или 3 раза ездил на заседание Бельдербергского клуба, где он отчитывался о своей деятельности по развалу России. Об этом знали очень многие. Информация об этом мелькала в новостях по ТВ. Почему же его тогда ещё не арестовали, а наоборот допустили на высшие должности главу РАО ЭС, затем Роснано????
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх