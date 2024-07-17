Мойшей уважаемого Анатоль Борисыча, между прочим, назвал президент Путин. Типа, поменял великий реформатор своё российское имя на более звучное, перебазировавшись на землю обетованную.
Великий нанокомбинатор Мойша Чубайс
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Валерий Николаевич
Для чего-то держат этот Е-центр, профиль работы не меняют, Михалкову с критикой воздух перекрыли, Значит нужен этот гадюшник
Ответить
12 час.
наталья иваненко
Так у него защитник ,наш Президент,поэтому он до сих пор даже не иноагент, поэтому желаю ему по приезду гадить дальше,чем видит,без остановки
Ответить
7 час.
Игорь Нартымов
Чуйбас ещё в начале 2000-х годов 2 или 3 раза ездил на заседание Бельдербергского клуба, где он отчитывался о своей деятельности по развалу России. Об этом знали очень многие. Информация об этом мелькала в новостях по ТВ. Почему же его тогда ещё не арестовали, а наоборот допустили на высшие должности главу РАО ЭС, затем Роснано????
Ответить
2 час.
Свежие комментарии