Ларионов о том, узнают ли его в метро: «Москва и Питер находятся в телефонах. У каждого есть свое занятие, 90% людей в телефонах»

Игорь Ларионов объяснил, почему приехал на метро на матч со СКА. – Почему на матчи в Санкт‑Петербурге приезжали на метро? Хотели быть ближе к народу? В чем месседж? – Я ездил на метро и в регулярном чемпионате.
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