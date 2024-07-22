Путешествуй в плавучем отеле

Компания «Варуна» создает крупные инфраструктурные и инвестиционно привлекательные объекты на реках России из флота мобильных хаусботов «Кемпбот», которые в июне были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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