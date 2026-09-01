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ИА Регнум

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Эрдоган отметил высочайший уровень отношений России и Турции

Эрдоган отметил высочайший уровень отношений России и Турции

Отношения России и Турции находятся на гораздо более высоком уровне, чем когда-либо. Такое заявление 1 сентября сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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