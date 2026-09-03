Боец Косой рассказал о спасении штурмовиков ВС РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Снайпер-десантник случайно встретил на позиции штурмовиков, которым некоторое время назад спас жизнь, уничтожив зависший над ними украинский гексакоптер "Баба-яга".
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