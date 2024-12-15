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Китайцы разрабатывают гражданский гиперзвуковой самолет, прототип развил скорость свыше 6 Махов

Китайцы разрабатывают гражданский гиперзвуковой самолет, прототип развил скорость свыше 6 Махов

Стало известно, что китайские ученые разрабатывают гиперзвуковой гражданский летательный аппарат (пассажирский самолет) с необычной геометрией корпуса, который сможет преодолеть расстояние от Пекина до Нью-Йорка за 2 часа.

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