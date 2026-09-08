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Усадьбу барнаульских купцов Суховых выдвинули на архитектурный "Оскар"

Усадьбу барнаульских купцов Суховых выдвинули на архитектурный "Оскар"

Проект реставрации усадьбы барнаульских купцов Суховых подан на соискание IX Международной премии "Золотой Трезини", которую называют архитектурным "Оскаром".

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