В Госдуме предлагают заняться образовательными программами для стран Африки

У России, видимо, денег, как грязи! Девать некуда! Или Бабаков, извините, нездоровый человек на всю голову! В России же всё сыты! А почему тогда говорят про талоны на еду?

России же больше заняться-то нечем! Всё живут в колоссальном довольстве! А у нас пенсии есть по 11-13 тысяч рублей! А у нас, фактически, платная медицина. А у нас платное образование! А красавец Бабаков ВЫДАЛ, давайте, мол, будем крокодилов учить самолёты строить.!

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Вот Россия учит вроде специалистов для Африки. А почему ем разу никогда нет информации о работе фабрик-заводов в африканских странах? Вот про то, как они там оружием размахивают, свергая очередное правительстыо, расказывают часто. А вот, что работают они там, как-то не говорят. Почему? Так стоит ли ЕЩЁ БОЛЬШЕ вливать туда наши деньги? Бабаков, накормите досыта сначала россиян! Ну или финансируйте Африку из СВОЕГО кармана! Разве Россия мало денег отдаёт Африке?