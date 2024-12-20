Заместитель Председателя Госдумы Александр Бабаков сообщил о предложении депутатов нижней палаты парламента создать механизмы финансирования и поддержки образовательных программ для стран Африки.
В Госдуме предлагают заняться образовательными программами для стран Африки
Комментарии
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У России, видимо, денег, как грязи! Девать некуда! Или Бабаков, извините, нездоровый человек на всю голову! В России же всё сыты! А почему тогда говорят про талоны на еду?
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20 час.
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России же больше заняться-то нечем! Всё живут в колоссальном довольстве! А у нас пенсии есть по 11-13 тысяч рублей! А у нас, фактически, платная медицина. А у нас платное образование! А красавец Бабаков ВЫДАЛ, давайте, мол, будем крокодилов учить самолёты строить.!
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20 час.
NN
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Вот Россия учит вроде специалистов для Африки. А почему ем разу никогда нет информации о работе фабрик-заводов в африканских странах? Вот про то, как они там оружием размахивают, свергая очередное правительстыо, расказывают часто. А вот, что работают они там, как-то не говорят. Почему? Так стоит ли ЕЩЁ БОЛЬШЕ вливать туда наши деньги? Бабаков, накормите досыта сначала россиян! Ну или финансируйте Африку из СВОЕГО кармана! Разве Россия мало денег отдаёт Африке?
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20 час.
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