Стая собак набросилась на ребенка в алтайском селе

По словам местной жительницы, одна из дворняг укусила ее дочь за ногу Стая из пяти собак набросилась на девочку в селе Михайловском Михайловского района Алтайского края, сообщила мать ребенка паблику "Инцидент Барнаул".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии