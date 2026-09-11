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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о том, что комитет судей подержал решение не перебивать пенальти «Реала» в матче с «Бетисом»: «В них силен дух солидарности, они крайне редко критикуют решения коллег»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью ответил на вопрос о решении по пенальти в матче с « Бетисом » (0:1).

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