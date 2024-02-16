Задоров забил первый гол за «Ванкувер» в победном матче с «Детройтом»

Лидер регулярного чемпионата «Ванкувер» на своей площадке уверенно обыграл «Детройт» — 4:1. Третью шайбу «Кэнакс» забросил Никита Задоров, которого обменяли в «Ванкувер» из «Калгари» в декабре прошлого года.