Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Комментарий: Китайские вакцины придают импульс глобальной борьбе с пандемией

Пекин, 14 июля /Синьхуа/ -- Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации на днях объявил о заключении соглашений с китайскими компаниями Sinopharm и Sinovac Biotech о предварительной закупке вакцин от новой коронавирусной инфекции /COVID-19/.

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