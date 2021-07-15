Комментарий: Китайские вакцины придают импульс глобальной борьбе с пандемией

Пекин, 14 июля /Синьхуа/ -- Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации на днях объявил о заключении соглашений с китайскими компаниями Sinopharm и Sinovac Biotech о предварительной закупке вакцин от новой коронавирусной инфекции /COVID-19/.