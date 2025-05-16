Руководство Shiba Inu подводит итоги основных достижений

Руководство Shiba Inu подвело итоги основных достижений своих инициатив в области блокчейна. В обзоре важных событий подчеркивается, что Shiba Inu уделяет особое внимание расширению возможностей блокчейна, влиянию на рыночную деятельность и повышению вовлеченности сообщества.