Кожемяко благоустроил 2200 территорий Приморья за 11,7 млрд рублей

С 2019 года в Приморье обустроено более 2200 территорий, на что выделено 11,7 млрд рублей. Инициатива губернатора Кожемяко объединила федеральные и местные программы.
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