15 принципов жизни японцев, которые помогают им оставаться счастливыми

Японцы уже давно заслужили славу самого спокойного и умиротворенного народа. Вспомнить хотя бы знаменитый случай на футболе, когда после проигрыша любимой команды группа японских болельщиков не покинула стадион с криками ярости, а по собственному желанию осталась собирать мусор.