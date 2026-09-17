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Berkshire пока не собирается сокращать свою ставку на крупнейшие торговые дома Японии

Berkshire пока не собирается сокращать свою ставку на крупнейшие торговые дома Японии

Berkshire Hathaway, похоже, пока не собирается сокращать свою ставку на крупнейшие торговые дома Японии.

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