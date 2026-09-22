Сейм Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия

Сейм Литвы одобрил на первоначальной стадии поправку к Конституции, предусматривающую исключение запрета на размещение в стране оружия массового поражения, в том числе ядерного.
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