Александр Вакуленко: «Получить красивую открытку с добрыми пожеланиями приятно»

Как часто люди отправляют бумажные открытки и почему в век информационных технологий мы вновь к ним обращаемся – об этом в интервью с директором макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александром Вакуленко – Во время Книжного салона на Дворцовой площади вновь работала «Литературная почта» «Петербургского дневника».