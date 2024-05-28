Александр Вакуленко: «Получить красивую открытку с добрыми пожеланиями приятно»

Как часто люди отправляют бумажные открытки и почему в век информационных технологий мы вновь к ним обращаемся – об этом в интервью с директором макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александром Вакуленко – Во время Книжного салона на Дворцовой площади вновь работала «Литературная почта» «Петербургского дневника».
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