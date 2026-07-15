Вгудок
ГЛАВНАЯЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вгудок

16 подписчиков

Кредитные железные дороги. РЖД подсели на проценты: кто в итоге оплачивает долги монополии

Кредитные железные дороги. РЖД подсели на проценты: кто в итоге оплачивает долги монополии

За последние годы финансовый ландшафт РЖД претерпел серьёзные изменения. Если раньше дискуссии об экономике железнодорожного гиганта вращались вокруг планов по строительству и модернизации инфраструктуры или обновлению парка подвижного состава, то сегодня в центре внимания — стоимость заёмного капитала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии