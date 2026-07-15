Кредитные железные дороги. РЖД подсели на проценты: кто в итоге оплачивает долги монополии

За последние годы финансовый ландшафт РЖД претерпел серьёзные изменения. Если раньше дискуссии об экономике железнодорожного гиганта вращались вокруг планов по строительству и модернизации инфраструктуры или обновлению парка подвижного состава, то сегодня в центре внимания — стоимость заёмного капитала.
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