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Самокатчикам собрались запретить ездить по тротуарам

Самокатчикам собрались запретить ездить по тротуарам

В России собрались запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам. Об этих планах сказано в протоколе Минтранса по итогам очередного совещания министерств и депутатов на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в стране, пишут «Известия».

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