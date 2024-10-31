Самокатчикам собрались запретить ездить по тротуарам

В России собрались запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам. Об этих планах сказано в протоколе Минтранса по итогам очередного совещания министерств и депутатов на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в стране, пишут «Известия».
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