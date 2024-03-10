Байден допустил возможность визита в Израиль и выступления в Кнессете

ВП

Владислав Петряев

Такой вот Президент США Шёл с командой Байден, шёл, И вдруг – враз остановился, Будто доллары нашёл, И глазами в землю впился… С полминуты постояв С отрешённо диким взглядом, Что-то с проблеском поняв, То вперёд идёт, то задом. То зайдёт он не туда, То на трапе поскользнётся, Что-то ляпнет иногда, То галопом понесётся. И вот этот президент, С помутившимся рассудком, Может мир взорвать в момент При расстроенном желудке. Нет же, он на новый срок - Снова метит в президенты, Как шизоидный игрок, Зло косясь на аргументы. Не ужель так слеп народ, Чтоб Джо вновь стал президентом, И не видит он исход В зыбкой гонке претендентов? Я бы Кеннеди избрал, Не смотря на все страшилки, Клан его весь доказал: Не трясутся их поджилки! Роберт-младший подтвердил, Что готов быть президентом: США и НАТО обвинил В Украинском инциденте. Он же указал на США: Их подрыв газопроводов, Видно – воина душа, Не боится сумасбродов! И ему, на мой взгляд, руку Надо б точно протянуть, Будет пусть для США наукой, Как на Путина тянуть! 01.03.2024