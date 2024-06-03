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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симон о планах в карьере: «Не до Олимпиады-2030. Мне исполнится уже 34 года – физические возможности будут не такие, как сейчас»

Ранее Симон заявляла о возможном завершении карьеры на домашнем чемпионате мира-2028, но Франция пока отложила свою заявку, так как заинтересована в проведении Олимпиады-2030.

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