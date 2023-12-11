Программу стажировок Москвы признали одной из лучших по итогам конкурса

Программа стажировок в правительстве Москвы вошла в число лидеров по итогам конкурса лучших практик трудоустройства молодёжи в 2023 году, об этом сообщила замруководителя управления государственной службы и кадров правительства столицы Полина Логинова.
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