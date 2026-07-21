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Газета.ру

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Министр Косиняк-Камыш: российская угроза затрагивает весь восточный фланг НАТО

Министр Косиняк-Камыш: российская угроза затрагивает весь восточный фланг НАТО

Польша должна подготовиться к якобы возможным "провокациям" России под ложным флагом. Об этом журналистам рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, видео он опубликовал в соцсети Facebook.

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