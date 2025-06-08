Ford показал ретроверсию Mustang GT в стиле 1980-х

«Голубой овал» добавит в конфигуратор пони-каров 2026 модельного года пакет FX Pack. Ford решил напомнить о второй половине 1980-х особыми акцентами: палитра цветов расширится за счёт оттенка морской волны, добавятся белые колёсные диски, поменяются фонари, а салон оформят в клетчатом стиле под старину.