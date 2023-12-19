В Архангельской области ввели карантин по гриппу и ОРВИ

Сегодня, 19 декабря, постановление «О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельской области» подписал главный государственный санитарный врач региона Тарас Носовский.
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