Критика «СоловьевLive» обернулась штрафом. Суд признал дискредитацией пост выпускника духовной академии…

В Балакове Саратовской области суд оштрафовал 33-летнего Владислава Силаева на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России, пишет «Осторожно, новости».
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