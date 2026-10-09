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Критика «СоловьевLive» обернулась штрафом. Суд признал дискредитацией пост выпускника духовной академии…

В Балакове Саратовской области суд оштрафовал 33-летнего Владислава Силаева на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России, пишет «Осторожно, новости».

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