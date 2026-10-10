Конференция по социальной архитектуре объединит в Петербурге более 600 экспертов из 30 стран

Главное в тезисах: Масштаб: 23–24 октября Санкт-Петербург примет более 600 экспертов из 30 стран на II Международной конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым