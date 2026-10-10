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Мировое обозрение

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Конференция по социальной архитектуре объединит в Петербурге более 600 экспертов из 30 стран

Конференция по социальной архитектуре объединит в Петербурге более 600 экспертов из 30 стран

Главное в тезисах: Масштаб: 23–24 октября Санкт-Петербург примет более 600 экспертов из 30 стран на II Международной конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

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