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«Неадекватен»: Зеленского призвали обратиться к врачам и уйти в отставку

«Неадекватен»: Зеленского призвали обратиться к врачам и уйти в отставку

Депутат Дубинский: Зеленского нужно лишить должности по состоянию здоровья Президент Украины Владимир Зеленский не способен управлять страной по состоянию здоровья, поэтому ему нужно уйти в отставку, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Клоун уже никто...
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