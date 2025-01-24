«Неадекватен»: Зеленского призвали обратиться к врачам и уйти в отставку

Депутат Дубинский: Зеленского нужно лишить должности по состоянию здоровья Президент Украины Владимир Зеленский не способен управлять страной по состоянию здоровья, поэтому ему нужно уйти в отставку, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.